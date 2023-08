Calciomercato Lazio, rispunta Samardzic: Lotito riflette sull’operazione. È fondamentale una cosa. Le ultime

La Lazio regala ancora colpi di scena sul mercato. Lotito oltre al sostituto di Maximiano, vuole portare un altro rinforzo a centrocampo. E così riecco Lazar Samardzic. Il giocatore era già finito nel mirino della società biancoceleste e la trattativa saltata con l’Inter ha favorito il riavvicinamento.

Il patron capitolino sta riflettendo sull’operazione, potrebbe risolverla inserendo la contropartita Basic. Come riporta il Corriere dello Sport però, il croato sta facendo muro. Non ha intenzione di accettare la proposta dei friulani, non considera il loro progetto abbastanza allettante, e questo complica il tutto. L’idea del presidente è quella di chiudere la trattativa più o meno sulle stesse cifre per cui si era mosso il club nerazzurro: 15 milioni più il cartellino di Fabbian. Bisognerà convincere il centrocampista per poter trovare la fumata bianca.