Calciomercato Lazio, l’Inter riscatta Acerbi: le cifre dell’operazione

Mercato Lazio, conclusa la trattativa con l’Inter per il riscatto di Acerbi: i nerazzurri hanno versato quanto pattuito la scorsa estate

L’Inter ha riscattato dalla Lazio Francesco Acerbi. L’operazione è stata conclusa nei giorni scorsi, ricorrendo all’accordo già fissato al momento del prestito, che prevedeva il versamento di 4 milioni di euro da parte dei nerazzurri.

Nessuna trattativa tra le parti, anche perché Acerbi ha tenuto invariato il suo salario, inferiore rispetto a quello che percepiva alla Lazio. L’Inter ha così deciso di non portare la questione per le lunghe (destinando parte dei 5 milioni versati dalla Salernitana per il riscatto di Pirola), assecondando le richieste di Acerbi, che in una recente conferenza stampa aveva espresso il suo pensiero. A riportarlo è Calciomercato.com.