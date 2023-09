Gol Provedel, Claudio Lotito prepara il rinnovo per Ivan Provedel: il patron pronto a derogare la regola societaria sui prolungamenti

Come riferito da Il Messaggero, Claudio Lotito è pronto a premiare Ivan Provedel nel calciomercato Lazio. Dopo il clamoroso gol che ha regalato in extremis il pareggio ai biancocelesti in Champions League contro l’Atletico Madrid, il patron prepara il rinnovo del contratto dell’ex Spezia.

Lotito vuole quindi derogare alla politica societaria per cui nessun rinnovo viene discusso dopo un solo anno di militanza nella Lazio: la prodezza di Provedel, che al momento ha un contratto fino al 2027 da 1.2 milioni di euro netti a stagione, ha fatto cadere il muro del presidente. Si pensa all’allungamento di un anno con raddoppio dell’ingaggio.