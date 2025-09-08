Calciomercato Lazio, tensione sui rinnovi: futuro incerto per un giocatore biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, tensione sui rinnovi: futuro incerto per un giocatore biancoceleste. Le ultimissime notizie

In casa biancoceleste, uno dei dossier ancora aperti sul fronte calciomercato Lazio riguarda il futuro di Mario Gila, difensore spagnolo arrivato nella Capitale tra grandi speranze ma ancora al centro di una situazione contrattuale poco chiara. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i contatti tra la Lazio e l’entourage del calciatore — rappresentato dall’agente Camano — non hanno portato ad alcun accordo concreto.

Sono già avvenuti almeno due colloqui tra le parti nelle scorse settimane, ma finora nessuno dei tentativi si è tradotto in una vera e propria intesa. Il giocatore, impiegato con il contagocce da Maurizio Sarri nella passata stagione, sembra sempre più lontano dal progetto tecnico della Lazio. Tuttavia, la sua permanenza senza rinnovo rischia di trasformarsi in un danno economico per il club.

Il rischio parametro zero

La Lazio, nel contesto dell’attuale fase del calciomercato, deve fare i conti anche con la gestione del monte ingaggi e dei contratti in scadenza. Proprio per questo, il caso Gila rappresenta un nodo delicato: senza un prolungamento a breve termine, il difensore si avvicina pericolosamente alla fine del suo contratto, aprendo le porte a un possibile addio a parametro zero. Una prospettiva che la società vorrebbe evitare, soprattutto dopo aver investito sul giocatore proveniente dal Real Madrid.

Le strategie della Lazio

Nel quadro più ampio del calciomercato Lazio, la situazione di Gila potrebbe influenzare anche altre operazioni in difesa. Con l’incognita legata al suo futuro, la dirigenza è costretta a valutare eventuali alternative, sia in entrata che in uscita. Non è escluso che, in mancanza di un accordo per il rinnovo, il club possa decidere di cederlo già a gennaio per evitare una partenza a costo zero.

Al momento, però, nessuna offerta concreta è stata recapitata alla Lazio, né dall’estero né dalla Serie A. Toccherà al direttore sportivo e al presidente Lotito decidere come muoversi, ma una cosa è certa: la questione Gila è destinata a restare al centro del calciomercato Lazio ancora a lungo, almeno fino a una presa di posizione definitiva.