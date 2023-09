Calciomercato Lazio: salta il rinnovo di Felipe Anderson? Il retroscena sull’ingaggio di Isaksen da parte dei biancocelesti

La Lazio ha investito 16 milioni in Danimarca per prendere Isaksen, classe 2001, appena un anno in più definitivo di Cancellieri, 18 gol nell’ultima stagione con il Midtjylland: in Europa League aveva castigato anche Sarri.

Secondo alcune indiscrezioni, l’investimento sul danese prelude al mancato rinnovo di Felipe Anderson, lasciato (al momento) in scadenza. Il brasiliano era tornato a Formello riducendosi l’ingaggio percepito al West Ham e certo non pensava di essere trascurato dalla società, che pure ha rinnovato Pedro (36 anni), ha blindato Luis Alberto e ha avuto altre urgenze a cui dedicarsi dentro un’estate complicatissima. Lo riporta il Corriere dello Sport.