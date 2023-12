Rinnovo Felipe Anderson, tutto tace. E spuntano gli incontri con la Juve. I dettagli

Rinnovo Felipe Anderson, tutto fermo per quanto riguarda il prolungamento del brasiliano: all’orizzonte c’è la Juve.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è al momento tutto fermo nel calciomercato Lazio per quanto riguarda il rinnovo di Felipe Anderson, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

L’abrogazione del Decreto Crescita a partire da domani non ha accelerato la situazione: Lotito ha messo sul piatto un prolungamento fino al 2027 da 3.5 milioni, corposi bonus inclusi. Il brasiliano non ha accettato né rifiutato, ha ricevuto anche altre proposte e ci vuole pensare. La pista più calda è quella che porta alla Juve: ci sarebbero stati già due incontri tra la sorella-agente del ragazzo e Giuntoli. Sul tavolo un triennale da 4 milioni di euro netti.