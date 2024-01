Rinnovo Felipe Anderson, trattativa in stallo: cosa sta succedendo

Rinnovo Felipe Anderson, la trattativa con il brasiliano è in fase di stallo: c’è la forte concorrenza della Juve

Come riferito da Mediaset, non si sblocca nel calciomercato Lazio la trattativa per il rinnovo di Felipe Anderson.

Lotito ha messo sul piatto del brasiliano, in scadenza a giugno, un triennale da 3.5 milioni di euro netti, bonus inclusi, ma l’ex Porto è tentato dalla Juve che ne ha offerti invece 4. Le prossime settimane saranno decisive.