Calciomercato Lazio, il punto sui rinnovi: Lazzari e non solo

In casa Lazio uno degli argomenti caldi, se si parla di calciomercato, è il rinnovo dei contratti. A parlarne è l’edizione odierna de La Repubblica.

Vicinissima la firma di Manuel Lazzari, che lunedì dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2027, con tanto di ritocco dell’ingaggio da 1,3 a 1,7 milioni di euro più bonus. In definizione anche il nuovo contratto di Luka Romero. Occhio anche alla situazione Cataldi, mentre è tutto in sospeso per Milinkovic. Infine c’è il nodo Pedro: lo spagnolo avrebbe chiesto tempo, rinviando ogni discorso più avanti.