Calciomercato, la Lazio monitora i papabili rinforzi

Per continuare ad alimentare il sogno che vive in casa Lazio, c’è bisogno di intervenire sul mercato e la società è già al lavoro

Si sta per aprire il mercato invernale e la Lazio è già al lavoro per rinforzare la rosa.

La società non si vuole far trovare mancante e vuole continuare ad alimentare il clima che aleggia nell’ambiente biancoceleste. Per questo si stanno monitorando, come riporta la Gazzetta dello Sport, due situazioni molto calde che potrebbero dare il loro contributo nella conquista della Champions (obiettivo stradichiarato dalla dirigenza laziale): a fronte della partenza di Durmisi e dei continui problemi che stanno assillando Lukaku, si pensa al reintegro del giovane esterno sinistro Sofian Kiyine, attualmente in prestito alla Salernitana dove sta facendo bene. Altro nome sul taccuino di Tare, è quello di Eray Cömert: attuale centrale del Basilea che potrebbe arrivare a giugno in caso di non rinnovo di Bastos, in scadenza nel 2021, o se Vavro non dovesse dimostrare il suo valore. La Lazio lavora per non farsi trovare impreparati nel momento clou della stagione.