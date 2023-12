Calciomercato Lazio, Sarri vuole un esterno offensivo: tutti i profili. Il club scarta lui

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri vorrebbe un nuovo esterno offensivo a gennaio: tutti i nomi. Scartato Lorenzo Insigne

Maurizio Sarri vorrebbe poter contare su un esterno offensivo in più per quanto riguarda il reparto d’attacco della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono due i nomi presenti sul taccuino del calciomercato biancoceleste: dopo aver pensato di prendere Greenwood in estate, la società ha messo nel mirino Oscar Bobb del Manchester City e Gil del Tottenham. Scartata al momento la suggestione Insigne per età e ingaggio.