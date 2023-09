Calciomercato Lazio, il retroscena: quel giocatore ha chiesto la cessione dopo il Napoli. Sarri lo ha bloccato

Calciomercato Lazio, il retroscena: quel giocatore ha chiesto la cessione dopo il Napoli… Ma Sarri lo ha bloccato

Come svelato questa mattina dal Corriere dello Sport era stato lo stesso Matias Vecino a chiedere la cessione al calciomercato Lazio dopo la partita di Napoli.

L’uruguaiano, che non è stato convocato in nazionale per un problema muscolare, sarebbe andato al Galatasaray. È stato Sarri a bloccarlo, convinto che possa avere spazio e un ruolo importante nelle sue rotazioni.