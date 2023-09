Calciomercato Lazio, spunta il retroscena su Felipe Anderson: il brasiliano ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita

Come riferito da Tuttosport, Felipe Anderson spinge per il rinnovo con la Lazio e ha rifiutato in estate la serrata corte dell’Al Shabab.

Il brasiliano ha chiesto a Lotito il prolungamento fino al 2027 (ora scade nel 2024) con ingaggio da 3 milioni di euro a stagione più bonus.