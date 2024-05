Calciomercato Lazio, Retegui si allontana? Un top club in Serie A si muove per la punta

Calciomercato Lazio, si complica il possibile arrivo di Retegui in biancoceleste: la Juve è in pressing sulla punta del Genoa

Come scrive Tuttosport, la Juve potrebbe puntare al doppio colpo in attacco dal Genoa in vista della prossima estate. Obiettivo primario Albert Gudmundsson, ma non si esclude l’assalto anche al compagno di reparto Mateo Retegui, accostato anche al calciomercato Lazio.

L’attaccante italoargentino è infatti stato segnalato come uno dei possibili nomi per prendere il ruolo di vice-Vlahovic e gli ottimi rapporti col Genoa, testimoniati dai numerosi affari portati a termine, potrebbero aiutare i bianconeri. Prossime settimane decisive per la punta.