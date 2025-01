Calciomercato Lazio, serve vendere per l’indice di liquidità: sondaggi per quel giocatore, ma al momento respinti

Calciomercato Lazio: serve vendere per l’indice di liquidità, ma non per quel giocatore: respinti i sondaggi di varie squadre

Il calciomercato Lazio ha bisogno di vendere per la questione dell’indice di liquidità. Come riportato da Alfredo Pedullà, il nome del possibile partente è quello di Isaksen, ma nello stesso tempo ci sono stati alcuni sondaggi per Christos Mandas.

Il vice portiere biancoceleste però al momento non è in vendita e tutti i sondaggi per lui, come già successo in estate, sono stati respinti.