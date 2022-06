Calciomercato Lazio, Reina non convince. Idea Radu come secondo

Calciomercato Lazio, riflessioni in corso sul ruolo di secondo portiere: il solo Reina non convince, spunta l’ipotesi Radu

In casa Lazio il tema portiere resta un tema delicato. Carnesecchi, nonostante l’operazione alla spalla che lo terrà fuori 3-4 mesi, resta in pole con Vicario prima alternativa. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri e la dirigenza riflettono anche sul ruolo di vice.

Il contratto di Reina si è rinnovato automaticamente grazie alla qualificazione europea raggiunto ma visti anche i 40 anni non convince del tutto. L’idea sarebbe quella di prendere un altro dodicesimo. In questo senso forte è la candidatura di Ionut Radu, in uscita dall’Inter. L’alternativa è quella di un profilo più esperto e risponde al nome di Sirigu.