Calciomercato Lazio, serve un regista: nuovo nome per Baroni

Calciomercato Lazio, dopo la sconfitta con l’Udinese si accelera per trovare un regista a Baroni: ecco il nuovo nome

Con la sconfitta contro l’Udinese accelera il calciomercato Lazio: Marco Baroni chiede un regista per il centrocampo. Mentre i nomi principali rimangono quelli di Folorunsho e Alcaraz, il Corriere dello Sport fa un nuovo nome per i biancocelesti.

Si tratta di Barrenechea: passato in estate dalla Juve all’Aston Villa, il giocatore non sarebbe nelle grazie di Emery che nei primi due impegni di Premier League contro West Ham e Arsenal non lo ha convocato. Possibile quindi sfruttare l’occasione, magari con un prestito con diritto di riscatto.