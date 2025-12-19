 Calciomercato Lazio, la Roma adesso è in pressing sull'ex Napoli Raspadori: le ultimissime notizie
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Lazio, la Roma adesso è in pressing sull’ex Napoli Raspadori: le ultimissime notizie

Published

3 ore ago

on

By

Raspadori
As Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Giacomo Raspadori

Calciomercato Lazio, la Roma accelera per l’ex Napoli Giacomo Raspadori: le ultimissime notizie e i dettagli

La Roma ha messo nel mirino Giacomo Raspadori. L’attaccante, che qualche settimana fa aveva declinato la prima proposta giallorossa, avrebbe ora aperto alla possibilità di tornare in Italia per trovare maggiore continuità e rilanciare le proprie ambizioni in vista del Mondiale — qualificazione permettendo. Secondo Il Messaggero, i primi contatti sono stati positivi: la Roma avrebbe avanzato un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni, cifra che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi ancora da definire.

L’esperto di mercato Matteo Moretto conferma che il dialogo tra le parti è iniziato, ma la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Sarà necessario attendere per definire meglio formula e cifre dell’operazione. Ciò che appare chiaro è che Raspadori, capace di agire sia da centravanti sia da trequartista, non viene considerato un’alternativa a Zirkzee: il talento del Bologna resta infatti il primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato.

Il direttore sportivo giallorosso sogna dunque un doppio colpo: un centravanti di livello e un jolly offensivo come Raspadori, in grado di aumentare le soluzioni a disposizione e dare profondità alla rosa in vista della seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.