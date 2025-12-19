Calciomercato Lazio, la Roma adesso è in pressing sull’ex Napoli Raspadori: le ultimissime notizie

Calciomercato Lazio, la Roma accelera per l’ex Napoli Giacomo Raspadori: le ultimissime notizie e i dettagli

La Roma ha messo nel mirino Giacomo Raspadori. L’attaccante, che qualche settimana fa aveva declinato la prima proposta giallorossa, avrebbe ora aperto alla possibilità di tornare in Italia per trovare maggiore continuità e rilanciare le proprie ambizioni in vista del Mondiale — qualificazione permettendo. Secondo Il Messaggero, i primi contatti sono stati positivi: la Roma avrebbe avanzato un’offerta di prestito con diritto di riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni, cifra che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi ancora da definire.

L’esperto di mercato Matteo Moretto conferma che il dialogo tra le parti è iniziato, ma la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Sarà necessario attendere per definire meglio formula e cifre dell’operazione. Ciò che appare chiaro è che Raspadori, capace di agire sia da centravanti sia da trequartista, non viene considerato un’alternativa a Zirkzee: il talento del Bologna resta infatti il primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato.

Il direttore sportivo giallorosso sogna dunque un doppio colpo: un centravanti di livello e un jolly offensivo come Raspadori, in grado di aumentare le soluzioni a disposizione e dare profondità alla rosa in vista della seconda parte di stagione.

