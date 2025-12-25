 Calciomercato Lazio, pista Raspadori in salita: l’Atletico dice no al prestito e fissa il prezzo
Calciomercato Lazio: niente prestito per Giacomo Raspadori, l’Atletico definisce il costo dell’ex attaccante del Napoli

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe riportarlo in Italia, con un vero e proprio derby di mercato tra Roma e Lazio. Gasperini lo considera un profilo ideale per rinforzare l’attacco giallorosso, mentre Sarri lo apprezza ma resta più defilato nella corsa. La Roma, infatti, sta spingendo con decisione, parallelamente al tentativo per Zirkzee del Manchester United, mentre i biancocelesti osservano la situazione da più lontano.

Raspadori, approdato all’Atletico Madrid solo la scorsa estate, sta trovando poco spazio con Simeone: appena 326 minuti in 14 presenze, impreziositi da due gol e due assist. Una situazione che apre alla possibilità di un nuovo trasferimento già a gennaio, anche se il club spagnolo non sembra disposto a lasciarlo partire con la formula del prestito.

Secondo quanto riportato da Marca, l’Atletico valuta il giocatore 22 milioni di euro, la stessa cifra investita per acquistarlo dal Napoli. Roma e Lazio sono avvisate: l’offerta giallorossa da 2 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se non dovesse trasformarsi in obbligo.

