Calciomercato Lazio, Rambaudi fa il suo nome: «Contento se prendessero quell’attaccante». Poi critica così Castrovilli!

Calciomercato Lazio, Rambaudi fa un nome che suggerisce ai biancocelesti in entrata. Poi quella critica a Castrovilli

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così di alcuni temi riguardanti il calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Castrovilli per me non ha il livello per giocare in Serie A . Va a due all’ora, è troppo lento. Non è colpa sua, ha problemi fisici, ha anche qualità tecniche, ma non penso possa più stare a questi livelli. Sarei contento se la Lazio andasse su Beto che all’Everton gioca poco. In attacco se manca Castellanos la squadra è leggera, servirebbe un innesto».