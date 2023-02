Calciomercato Lazio, PSG su Zaccagni? Arriva la smentita del padre: il retroscena

Calciomercato Lazio, continuano le voci su un forte interesse del PSG per Zaccagni: il papà dell’esterno rassicura i tifosi

Non si placano le voci che vogliono il PSG fortemente interessato a Mattia Zaccagni per la prossima estate.

Il Messaggero oggi in edicola riporta un importante retroscena: in occasione di Verona-Lazio, gara poi terminata 1-1, il padre di Zaccagni, Fabio, dalle tribune del Bentegodi ha smentito seccamente la possibilità: «Mattia non andrà da nessuna parte perchè ama troppo questo club e vuole restarci a lungo».