Calciomercato Lazio, il Psg pensa a Milinkovic e se parte il serbo…

Calciomercato Lazio, il Psg rimane in agguato per Milinkovic-Savic: Lotito lo valuta almeno 100 milioni

Il campionato è fermo ma il calciomercato non si ferma mai. Per questo proprio in questo periodo molte società sono a lavoro in vista della prossima stagione. In estate sicuramente ci sarà Milinkovic al centro del mercato. Il serbo sta, insieme al resto della squadra, trascinando la Lazio in questa stagione ed è stato decisivo nella gare contro Juventus e Inter.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il Psg si sarebbe riaffacciato dalle parti di Formello per sondare il terreno. Dalla sua Lotito non ha messo il Sergente nella lista dei partenti e non si siederà a nessun tavolo se l’offerta non sarà congrua (almeno 100 milioni). Nel caso in cui invece il numero 21 dovesse partire in lista ci sono già i sostituti: il primo sarebbe Bonaventura, che si svincolerà dal Milan in estate, e il secondo è un vecchio pallino di Tare: Szoboszlai valutato circa 40 milioni.