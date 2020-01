Calciomercato Lazio, quando il rinforzo si può chiamare Szoboszlai

Calciomercato Lazio, Szoboszlai potrebbe essere il rinforzo giusto per i biancocelesti in questa sessione secondo La Gazzetta dello Sport

Ha inizio oggi la sessione invernale di calciomercato e la Lazio sta valutando se rinforzare la rosa o meno: «A gennaio non ci sono grandi occasioni, chi ha i migliori giocatori se li tiene» così ha detto qualche giorno fa il d.s. Igli Tare. Secondo La Gazzetta dello Sport il club biancoceleste però si starebbe guardando intorno e avrebbe puntato nuovamente gli occhi sul diciannovenne centrocampista ungherese del Salisburgo Dominik Szoboszlai. Un nome già accostato alla Lazio la scorsa estate come sostituto di Milinkovic, dato per partente verso il Manchester United. Il Salisburgo dal canto suo non ha intenzione di far partire il ragazzo vista anche l’operazione Haaland ma i rapporti con la Lazio sono buoni dopo l’operazione Berisha di un anno e mezzo fa, il quale potrebbe tornare alla sua ex squadra oppure andare in un’altra squadra di Serie A tra Brescia, Verona e Spal. La formula per avere Szoboszlai è quella del prestito ma con riscatto obbligatorio a giugno, con una cifra non inferiore tra i 30 e i 35 milioni. Il Salisburgo potrebbe accettare viste le condizioni sottotono del diciannovenne.