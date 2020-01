Calciomercato, l’Inter propone Vecino: la Lazio ci pensa

Pazza idea Vecino. Il centrocampista è stato proposto dall’Inter: prestito con diritto di riscatto. La Lazio ci pensa

Per uno strano incrocio del destino, poptrebbe essere Vecino il colpo vista Champions. Il giocatore ha fatto la valigia: con l’arrivo di Eriksen, all’Inter, non c’è più spazio per lui. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista uruguaiano sarebbe stato proposto alla Lazio direttamente dalla società nerazzurra, con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 20 milioni).

Ai capitolini toccherebbe l’onere di sostenere le spese della restante parte dell’ingaggio: 2,5 milioni di euro. Inzaghi lo accoglierebbe volentieri, chissà che la società non voglia fare un regalo al suo mister…