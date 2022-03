Calciomercato Lazio, pronto l’assalto a Palavecino: l’aiuto può arrivare dall’agente

Calciomercato Lazio: dall’Argentina sono sicuri, i biancocelesti sono pronti ad affondare il colpo per Palavecino

La Lazio guarda in Argentina per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In Sudamerica sono sicuri: i biancocelesti stanno per affondare il colpo per Augustin Palavecino, 24enne trequartista del River Plate. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma i Millonarios hanno bisogno di incassare e potrebbe cederlo a cifre inferiori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’aiuto potrebbe arrivare dall’agente Pablo Sabbag. Il manager argentino è stato anche il procuratore di Pablo Carrizo, ex portiere biancoceleste. La Lazio lo conosce bene e potrebbe così spingere Palavecino verso la Capitale.