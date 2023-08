Calciomercato Lazio: problemi con la cessione di Marcos Antonio. Cosa succede con il centrocampista brasiliano che è in uscita

Il calciomercato Lazio continua ad avere difficoltà nel piazzare Marcos Antonio, che resta in uscita anche in funzione dell’arrivo di Guendouzi.

Cosa succede? Per il brasiliano c’è solo il Paok Salonicco, ma contava di prenderlo mettendo sul piatto 4 milioni. Il manager di Marcos Antonio è stato a Formello nei giorni scorsi, è ripartito senza ottenere il via. Lotito chiede 9 milioni e come minimo il prestito con obbligo di riscatto.