Calciomercato, Lazio Primavera scatenata: arriva il portiere ex Atletico Madrid

Calciomercato Lazio Primavera: arriva il portiere ex Atletico Madrid. Tanti i movimenti per l’Under 19 biancoceleste

Se il mercato della Prima Squadra sono tanti invece i movimenti per la Lazio Primavera.

Come ricapitola il Messaggero è stato preso in prestito con diritto di riscatto Cesari dal Trastevere, mentre per Balde si sta lavorando sulla formula, con la Nocerina che preme per il titolo definitivo. Quest’ultimo si sta allenando a Formello così come Diakite, portiere in prova dal Terracina. Transiterà per Formello un altro estremo difensore 2007 ex Atletico Madrid, Bosi. Nel frattempo è in arrivo in prestito gratuito Cogo, attaccante 2006 dell’Este (Serie D).