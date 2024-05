Calciomercato Lazio, fissato il PREZZO per Luis Alberto! Può partire così, Lotito avvisa lo spagnolo

Calciomercato Lazio, Lotito fissa il prezzo per Luis Alberto e avvisa lo spagnolo: nessun addio a costo zero. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, il futuro di Luis Alberto resta un tema apertissimo del calciomercato Lazio della prossima estate.

Il trequartista spagnolo, ieri out per scelta tecnica dalla gara contro l’Empoli, vuole andare via e ha chiesto la cessione a Lotito avendo in mano una ricca offerta dal Qatar. Tuttavia il patron ha avvisato il calciatore: porte aperte alla cessione ma non a parametro zero. Servirà un’offerta da almeno 15 milioni di euro per convincere la Lazio a concedere il via libera.