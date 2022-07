Calciomercato Lazio, prevista per oggi la chiusura per Romagnoli

Calciomercato Lazio, prevista per oggi la definizione degli accordi con Alessio Romagnoli: probabili visite mediche domani

Finalmente ci siamo. Alessio Romagnoli è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nella giornata di oggi è previsto a Roma l’incontro definitivo tra l’entourage del difensore ex Milan e Lotito per mettere nero su bianco agli accordi verbali già stabiliti.

Non dovrebbero esserci grosse sorprese, con Romagnoli pronto a sostenere domani le visite mediche prima di recarsi nel ritiro di Auronzo.