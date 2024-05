Calciomercato Lazio, COLPO per l’attacco dal Barcellona? Può arrivare in prestito

Calciomercato Lazio, colpo per l’attacco direttamente dal Barcellona? Ecco l’ultima idea in prestito per i biancocelesti

Come riferito dalla stampa spagnola, l’ultima idea per il calciomercato Lazio porterebbe direttamente ad un attaccante del Barcellona: il brasiliano Vitor Roque.

Il classe 2005 ha trovato poco spazio in blaugrana in questa stagione, segnando comunque due reti in Liga e sarebbe un nome tenuto in considerazione da Fabiani. L’idea del prestito potrebbe infatti convincere i catalani a far partire il calciatore.