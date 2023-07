Calciomercato Lazio: possibile contropartita per sbloccare l’affare Marcos Leonardo. Il giovane attaccante brasiliano è uno dei primi nomi della lista dei biancocelesti

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Lazio continua a lavorare su Marcos Leonardo, l‘attaccante brasiliano è uno dei primi nomi della lista dei biancocelesti per rinforzare il reparto avanzato.

Una punta che potrebbe crescere al fianco di Immobile. Il Santos non scende dalla richiesta di 15 milioni per cedere il suo talento. La società biancoceleste è al lavoro per abbassare le pretese del club brasiliano. In quest’ottica potrebbe aiutare il sondaggio dei Peixe per Andre Anderson, il brasiliano potrebbe anche finire nell’operazione.