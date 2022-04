Calciomercato Lazio, la priorità è la porta: tutti i nomi

In casa Lazio la priorità, se si parla di calciomercato, sembra essere la porta. Ma quali sono i nomi sul taccuino?

Come riportato da Il Messaggero, Strakosha andrà sicuramente via. Il nome caldo sembrerebbe essere quello di Sergio Rico, visto che Tare avrebbe già un accordo con il suo entourage. Occhio però anche a Carnesecchi. che sarebbe il preferito, Vicario e Consigli. Resta in ballo anche Provedel, che arriverebbe a zero.