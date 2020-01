Calciomercato Lazio, riflettori accesi su Pjaca: la situazione

Calciomercato Lazio, anche il club biancoceleste sul croato della Juventus Marko Pjaca secondo il Corriere dello Sport

La sessione invernale di calciomercato è iniziata da qualche giorno e l’obiettivo principale per la Lazio è quello di cedere i calciatori che non rientrano più negli schemi di Inzaghi. La dirigenza biancoceleste non vuole scombussolare troppo la rosa ma alcuni voci di mercato vedrebbero il club interessato a Marko Pjaca. Secondo il Corriere dello Sport infatti il croato è tornato dal prestito alla Fiorentina ed è ai margini del progetto della Juventus di Sarri e l’idea dei bianconeri è quella di cederlo nuovamente alla Dinamo Zagabria. In pole position su di lui c’è il Cagliari ma anche Verona e Parma hanno chiesto informazioni. La Lazio, insieme all’Atalanta, valuta l’idea Pjaca solo in caso di operazioni dell’ultimo momento. Bisognerà solo capire come andrà questa sessione e che intenzioni ha lo stesso Pjaca.