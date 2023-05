Calciomercato Lazio, Lotito non molla: e se Milinkovic restasse?

Calciomercato Lazio, Lotito continua a chiedere 35 milioni per Milinkovic-Savic: se restasse a scadenza sarebbe necessario il rinnovo

L’addio di Milinkovic-Savic nel prossimo calciomercato Lazio sembra scontato. Tuttavia, come riporta la Rassegna Stampa di Radiosei, Claudio Lotito non intende fare sconti sul cartellino e chiede almeno 35 milioni di euro.

Forse troppi per un calciatore in scadenza nel 2024 e libero di firmare gratis per qualsiasi club tra 6 mesi. Ad oggi dunque la permanenza è un’ipotesi remota ma non da escludere del tutto. Se dovesse verificarsi questo scenario, sarebbe necessario un prolungamento di contratto. Lotito ha già messo sul piatto 4.5 milioni, il più alto ingaggio della rosa, potrebbe spingersi a 5. Il Sergente ne chiede 6: per la sua Lazio potrebbe anche concedere uno sconto.