Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta un giovane talento del Palmeiras

Calciomercato Lazio, per l’attacco secondo quanto riporta un giornalista turco spunta il nome di un talento del Palmeiras

Nonostante la sessione di calciomercato per la Lazio sia terminata, il club biancoceleste si sta guardando intorno per rinforzare ancora il proprio organico. Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur la società avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del Palmeiras ovvero Artur che sta facendo parlare di se viste le sue prestazioni in Copa America.

La Lazio potrebbe esser disposta a uno sforzo economico per portarlo a Roma offrendogli un contratto di cinque anni