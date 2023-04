Calciomercato Lazio, Pellegrini può essere la chiave per il nuovo vice Immobile

Nuovo nome di mercato per la Lazio: Luca Pellegrini può essere la chiave

La dirigenza della Lazio sembrerebbe essere già al lavoro per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Secondo gli ultimi rumors ci sarebbe un nuovo interessamento per Andrea Pinamonti, classe 99 in forza al Sassuolo. Sarri ha più volte fatto richiesta per avere in squadra un vice Immobile e l’attaccante neroverde sembrerebbe essere il profilo giusto. Il centravanti, inoltre, rientra nella scuderia di calciatori dell’agenzia di Mino Raiola, proprio come Luca Pellegrini, che potrebbe essere oggetto di scambio o comunque rientrare nell’operazione vista la sua situazione rinnovo.