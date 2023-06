Calciomercato Lazio, Pedullà rivela: «L’obiettivo di Sarri è solo lui»

Calciomercato Lazio, Alfredo Pedullà ha svelato il primo obiettivo di Maurizio Sarri: è Piotr Zielinski del Napoli

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato Lazio:

«Zielinski, se non rinnovasse col Napoli – e non ci sono trattative al momento – sarebbe la priorità assoluta. Lo è per Sarri da mesi, indipendentemente dal futuro di Milinkovic. Ci sono stati anche dei contatti negli ultimi mesi».