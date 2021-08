Correa, l'Inter punta su Thuram. L'Everton si fa avanti, ma il Tucu...

Alfredo Pedullà ha parlato della ricerca dell’attaccante dell’Inter, che avrebbe deciso di puntare su Thuram e mollare Correa

Il casting nerazzurro per l’attaccante sembra ormai indirizzato. Dopo aver capito che arrivare a Zapata sarebbe stato praticamente impossibile, le opzioni per l’Inter sono rimaste due: Correa e Thuram. Nella serata di ieri, però, è arrivata la scelta definitiva. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, i nerazzurri avrebbero mollato definitivamente Correa per puntare tutto sull’attaccante francese del Borussia M’Gladbach.

Sulle tracce del Tucu c’è l’Everton. I toffess sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni con bonus e a trattare con la Lazio, il giocatore invece avrebbe preferito altre mete come il PSG e la stessa Inter, per poter continuare a giocare la Champions. Sono ore calde per il suo futuro.