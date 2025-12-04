Calciomercato Lazio, Mattei non ha dubbi! Succederà questo nella finestra di gennaio, le ultime

Calciomercato Lazio, Mattei non ha dubbi: ecco cosa accadrà nella finestra di gennaio. Le ultimissime notizie

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato le dichiarazioni di Maurizio Sarri in vista della sfida tra Lazio e Milan, soffermandosi inoltre sul mercato di gennaio e sulle responsabilità della società per l’attuale situazione.

PAROLE – «Oggi l’ultimo abbraccio di Roma a Pietrangeli, è stato un campionissimo per le imprese sportive e per lo stile. Ha dato lustro all’Italia e ci tengo ad omaggiarlo. Ci sarebbe da commentare tre interviste: Sarri, Rocchi e Gravina. Sarri ha detto che questa è una squadra che per essere competitiva ha bisogno di essere rinforzata, questo sarà un anno interlocutorio ma se la Lazio vuole tornare a certi livelli, di semplice Europa, il mercato di giugno sarà importante.

La mia sensazione è che parta almeno un pezzo grosso a gennaio, qui c’è da sistemare la situazione in vista di giugno. Tutti si stanno comportando bene, Sarri, giocatori e tifosi; solo una componente non sia sta comportando in maniera corretta con la piazza. Non credo che far giocare domani contro il Milan Provedel e Mandas sposti molto. Sarà fondamentale vedere come la squadra approccerà alla gara»

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

