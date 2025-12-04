 Calciomercato Lazio, Mattei non ha dubbi! Succederà questo nella finestra di gennaio, le ultime
Calciomercato Lazio, Mattei sicuro! Succederà questo nella finestra di gennaio, le ultime

Calciomercato Lazio, quell'obiettivo rischia di sfumare. Il club, infatti, si è mosso per rinnovare il contratto

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Gravina sul blocco del mercato Lazio: «Sostenibilità unica via. Lotito? Le regole le conosceva. Sono per l’indice di liquidità ammissivo: se non lo rispetti sei fuori»

Belahyane Lazio, possibile separazione a gennaio visto il poco spazio trovato: la posizione dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, Mattei sicuro! Succederà questo nella finestra di gennaio, le ultime

27 secondi ago

Calciomercato Lazio, Mattei non ha dubbi: ecco cosa accadrà nella finestra di gennaio. Le ultimissime notizie

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato le dichiarazioni di Maurizio Sarri in vista della sfida tra Lazio e Milan, soffermandosi inoltre sul mercato di gennaio e sulle responsabilità della società per l’attuale situazione.

PAROLE – «Oggi l’ultimo abbraccio di Roma a Pietrangeli, è stato un campionissimo per le imprese sportive e per lo stile. Ha dato lustro all’Italia e ci tengo ad omaggiarlo. Ci sarebbe da commentare tre interviste: Sarri, Rocchi e Gravina. Sarri ha detto che questa è una squadra che per essere competitiva ha bisogno di essere rinforzata, questo sarà un anno interlocutorio ma se la Lazio vuole tornare a certi livelli, di semplice Europa, il mercato di giugno sarà importante.

La mia sensazione è che parta almeno un pezzo grosso a gennaio, qui c’è da sistemare la situazione in vista di giugno. Tutti si stanno comportando bene, Sarri, giocatori e tifosi; solo una componente non sia sta comportando in maniera corretta con la piazza. Non credo che far giocare domani contro il Milan Provedel e Mandas sposti molto. Sarà fondamentale vedere come la squadra approccerà alla gara»

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Quote Lazio Milan
Calciomercato Lazio, Mattei sicuro! Succederà questo nella finestra di gennaio, le ultime 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

