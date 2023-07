Calciomercato Lazio, Parisi: affare fatto tra un club di A e l’Empoli per il calciatore

Parisi, un club di serie A e l’Empoli concretizzano l’affare per il calciatore che piaceva molto anche alla Lazio

Uno degli obiettivi di questo calciomercato della Lazio era Parisi, il quale è stato individuato dal club come rinforzo ideale dello scacchiere di Sarri. Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina ha trovato l’accordo con l’Empoli per il trasferimento del calciatore, con il club di Corsi che aspettava un rilancio per l’offerta.

L’accordo tra le due squadre è di 10 milioni più bonus, relativo al raggiungimento di un certo numero di presenze.