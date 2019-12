Serie B, il Pordenone segue Palombi: l’atccante di proprietà della Lazio è attualmente tra le fila della Cremonese

Il Pordenone su Simone Palombi. È quanto riferisce Trivenetogoal.it: i neroverdi starebbero monitorando l’attaccante – di proprietà della Lazio – per tentare l’affondo, in caso della cessione di Gaetano Monachello. Difficilmente la società grigiorossa lascerà andare il ragazzo, in virtù del prestito che lo lega fino a giugno: un tentativo, però, è lecito farlo.