Calciomercato Lazio, la Juve rompe gli indugi per Milinkovic: c’è quella contropartita sul piatto

Calciomercato Lazio, la Juve è pronta a fare sul serio per Milinkovic in caso di mancato accordo per Rabiot: Rovella sul piatto

In caso di fumata nera sul fronte Rabiot, la Juventus è pronta a far scattare il piano di Milinkovic, altro pallino di Allegri. Qualche contatto c’è già stato e, rispetto alle scorse estati, la Juve ha il vantaggio che il serbo abbia già deciso di non rinnovare con la Lazio il contratto in scadenza tra un anno. Lotito rischia quindi di perderlo a parametro zero tra qualche mese.

Trovare un compromesso è possibile, anche perché il calciomercato Juve non ha intenzione di raggiungere quota 40 milioni. Madama sa di avere tra le mani un jolly che stuzzica non poco i biancocelesti e Maurizio Sarri: Nicolò Rovella. Un sondaggio biancoceleste per l’ex Monza c’è già stato, così come la risposta negativa della Juve e di Allegri che vorrebbe tenerlo. Ma se il sacrificio di Rovella fosse l’unico modo per arrivare a Milinkovic, la Juve cederebbe. La via giusta potrebbe essere il centrocampista o Pellegrini più un conguaglio per avvicinarsi a quota 30 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.