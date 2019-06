Calciomercato Lazio, dalla Turchia: offerta per Dorukhan del Besiktas

Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo dalla Turchia: è quello di Dorukhan

Sembra essere la Turchia la pista più calda in questo fine giugno di calciomercato. Dopo Yazici per il dopo Milinkovic, Akgun come colpo in prospettiva alla Lazio sembra interessare anche Dorukhan Tokoz del Besiktas. Come riporta il portale turco Fanatik molte squadre sarebbero sul giocatore ma i biancocelesti avrebbero già formulato un’offerta per il giocatore pari a 7 milioni di euro. Offerta considerata troppa bassa dal club che ne chiede almeno 12. Il centrocampista difensivo ha avuto una buona stagione collezionando 3 reti e tre assist. Per ora nessuna conferma, ma la pista rimane ancora aperta.