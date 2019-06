Calciomercato Lazio – Non solo Yazici, in Turchia piace anche Akgun

Calciomercato Lazio, i biancocelesti pensano ad un giovane di prospettiva dalla Turchia

Non solo Yazici, il ds Tare guarda ancora in Turchia. Il profilo messo sotto la lente d’ingrandimento è quello di Yanus Akgun. Classe 2001, appena 18 anni, ha disputato quest’anno 22 gare: 11 di campionato partendo una volta da titolare nel Galatasaray.

Come riporta il Corriere dello Sport il suo cartellino si aggira attorno ai 3 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2020 che non ha intenzione di rinnovare. I contatti tra la Lazio e gli agenti del giocatore sarebbe già avviati, mentre ancora nessuna trattativa è iniziata con il club.