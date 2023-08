Calciomercato Lazio, occhio all’Inter per Audero: l’agente nella sede nerazzurra per parlare anche del portiere, obiettivo della Lazio

Come rende noto Marco Bovicelli, giornalista di Sky Sport, Tullio Tinti, agente di Emil Audero, si trova nella sede dell’Inter per due importanti manovre di mercato, una di queste sarebbe quella legata proprio all’estremo difensore, obiettivo della Lazio per la porta.

Il club nerazzurro si sarebbe fatto avanti per acquistare il portiere della Sampdoria, vista l’esigenza di un secondo portiere, dopo l’arrivo di Sommer.