Calciomercato Lazio: occasione Correa, l’Inter lo scarica. I biancocelesti potrebbero ripensare all’attaccante argentino

Come riferito da La Gazzetta dello Sport Joaquin Correa ormai non rientra più nei piani dell’Inter che è pronto a scaricarlo in estate, magari sostituendolo con quel Retegui che piace anche al calciomercato Lazio.

Ma è lo stesso ex biancoceleste che alla fine potrebbe tornare di moda in casa Lazio. Negli ultimi giorni il nome dell’argentino, che piace anche in Liga, è stato accostato alla squadra di Sarri.