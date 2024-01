Calciomercato Lazio, un obiettivo biancoceleste potrebbe arrivare in Serie A. Le ultime sulla situazione di mercato

Ultimi giorni di mercato caldissimi in Serie A, soprattutto in casa Lazio, che potrebbe clamorosamente vedersi sfumare un obiettivo per lungo cercato.

Come riportato da Gianluca DI Marzio, l’Udinese avrebbe messo gli occhi su Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors, seguito anche dai biancocelesti. Si proverà a spingere per il prestito con diritto di riscatto.