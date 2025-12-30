Calciomercato Lazio, dalla Turchia arriva una nuova pista: occhi puntati su El Karouani per il dopo Tavares

Calciomercato Lazio: spunta dalla Turchia la candidatura di El Karouani, il terzino dell’Utrecht finisce nel mirino biancoceleste

Il mercato invernale si avvicina e i nomi accostati alla Lazio continuano a moltiplicarsi. Maurizio Sarri ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, dalla porta all’attacco, ma prima la società dovrà concentrarsi sulle uscite. Il principale candidato a lasciare Formello è Nuno Tavares, seguito con insistenza dall’Al Ittihad di Sergio Conceição. Il terzino portoghese è in trattativa con il club saudita, anche se restano da definire sia i dettagli del suo contratto — circa 8 milioni a stagione la richiesta — sia l’accordo con la Lazio.

Parallelamente, il club biancoceleste sta valutando diversi profili per sostituirlo. La lista è ampia e comprende nomi come Martin, Parisi e Netz, ma dalla Turchia emerge un’opzione nuova. Secondo il giornalista Ekrem Konur, la Lazio sarebbe infatti tra le squadre interessate a Souffian El Karouani, terzino sinistro classe 2000 dell’Utrecht, finito nel mirino di diversi club europei.

Sul marocchino, però, la concorrenza è folta e agguerrita: Napoli, PSV, Porto, Fulham e altre società hanno già manifestato interesse. A muoversi con maggiore decisione sarebbero però Eintracht Francoforte e Fenerbahçe, che avrebbero già presentato un’offerta ufficiale all’Utrecht.

