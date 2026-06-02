Si profila uno scambio Mandas-De Gea? La clamorosa indiscrezione

La Lazio cerca un portiere esperto da affiancare al giovane Motta, possibile scambio con la viola Mandas-De Gea? Il punto

Il mercato dei portieri entra nel vivo con un clamoroso scenario che potrebbe scuotere la Serie A. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Christos Mandas, l’estremo difensore greco che, dopo i mesi trascorsi in Premier League, è diventato il protagonista di un suggestivo asse di mercato che coinvolge direttamente la Lazio e la Fiorentina.

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Il futuro incerto di Mandas dopo la Premier League

Il giovane portiere ellenico è reduce da un’esperienza oltremanica con la maglia del Bournemouth, club in cui si è trasferito a gennaio ma dove non è riuscito a collezionare presenze ufficiali. Ora il futuro del giovane è tutto da scrivere: si attende infatti di capire se i Cherries decideranno di esercitare il riscatto del cartellino o se il classe 2001 farà rientro alla base biancoceleste. In questa fase di stallo, la Fiorentina si è mossa con decisione: i dirigenti viola seguono il profilo del greco fin dall’inizio dell’anno e sono pronti a tornare alla carica.

La clamorosa ipotesi di scambio per Mandas

L’indiscrezione di mercato è stata lanciata dall’edizione odierna del quotidiano Il Tirreno: infatti per arrivare a Mandas, la dirigenza viola starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di David De Gea. Lo scambio tra la Lazio e i viola rappresenterebbe una vera e propria bomba di mercato, incastrando perfettamente le necessità di entrambe le formazioni.

L’effetto domino su David De Gea e le big di Serie A

Al momento la trattativa legata al futuro di Christos Mandas e dello spagnolo resta un’idea affascinante, ma ancora tutta da sviluppare. La posizione dello spagnolo a Firenze è in bilico e l’ex Manchester United fa gola a molte big. Sullo sfondo restano vigili anche Juventus e Inter, pronte ad approfittare di ogni minimo spiraglio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se lo scambio decollerà o se Mandas prenderà altre strade.