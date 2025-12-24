Calciomercato Lazio, nuovo esterno nel mirino dei biancocelesti! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli

Calciomercato
La Lazio continua a monitorare il mercato internazionale e avrebbe puntato i riflettori sulla Ligue 1. Secondo quanto riportato dal portale francese Mercato Foot, il club biancoceleste sarebbe entrato nella corsa per un nuovo esterno offensivo: Giorgi Tsitaishvili, classe 2000 del Metz, in scadenza di contratto a giugno.
Il nome del georgiano è stato accostato anche a Formello per rinforzare la fascia destra, soprattutto perché da gennaio potrà firmare a parametro zero con qualsiasi squadra. In questa stagione Tsitaishvili ha collezionato 17 presenze, totalizzando 1081 minuti, impreziositi da 2 gol e un assist.
La Lazio, però, non è l’unica interessata. Sul giocatore ci sono anche Olympique Lione, Lille e Villarreal, con il connazionale Georges Mikautadze che starebbe provando a convincerlo a trasferirsi in Spagna. La concorrenza è forte, ma il club capitolino resta in corsa.
