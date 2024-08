Calciomercato Lazio, NON SI ESCLUDE un colpo a sorpresa: Fabiani può tirare fuori UN NOME prima del gong

Calciomercato Lazio, non si esclude un colpo a sorpresa in questi ultimi giorni da parte dei biancocelesti: le ultime novità

L’edizione odierna de Il Messaggero fa una rivelazione sul calciomercato Lazio in entrata, ancora in cerca di un centrocampista con cui puntellare definitivamente il reparto arretrato a disposizione di Baroni.

Non si può escludere che, tra i tanti nomi fatti, alla fine ne esca uno a sorpresa negli ultimi giorni prima del gong, come accadde già nella stagione passata. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma Fabiani prepara sorprese.